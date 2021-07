ABBA: Überraschendes Comeback! Was machen Agnetha und Co. heute?

„Wir vier stehen zum ersten Mal seit 40 Jahren in Stockholm wieder im Studio“, erzählt Björn vorfreudig und ergänzt, „Es ist schwer zu beschreiben, aber zwischen uns besteht eine starke, starke Bindung!“. Und das trotz des großen Krachs Anfang der 80er. Scheinbar haben sich Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid wieder zusammen gerauft. Von fünf neuen ABBA-Songs ist die Rede. Bei Zweien ist sogar bereits der Titel bekannt: „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. Ob das Schweden-Quartett für sein Comeback wohl erneut in die legendären Glitzeroutfits von früher steigt? Eines steht jedenfalls fest: Allein der Gedanke an die bunten Hippie-Kostüme, die metallisch glitzernden Stiefel und das freiheitsliebende Gefühl der 70er lässt die Vorfreude der treuen Fans ins Unermessliche steigen…