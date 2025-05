Actionstar mit 100 Jahren? Für Tom Cruise ist keine Mission unmöglich

Am roten Teppich zur Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in New York erfreute der 62-Jährige Filmfans mit einer klaren Ansage: "Ich habe [früher] gesagt, dass ich bis in meine 80er Filme machen werde. Eigentlich werde ich sie bis in meine 100er machen. Ich werde niemals aufhören. Ich werde nie aufhören, Action zu machen, ich werde nie aufhören, Dramen und Komödien zu machen – ich bin begeistert."