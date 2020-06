Adam sucht Eva: Irres OP-Battle zwischen Patricia Blanco & Melody Haase

Davon kann ihre Beauty-Konkurrentin Patricia ebenfalls ein Lied singen! Nach ihrer Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beschloss Patricia, ihr Äußeres komplett zu verändern. Es gibt kaum einen Eingriff, den die 46-Jährige nicht hat machen lassen. In einem regelrechten OP-Marathon ließ die 46-Jährige sich schließlich bei einem Bypass ein Stück ihres Magens entnehmen, Fett absaugen und Bauch, Beine, Po sowie Arme liften. Auch an Patricias Nase und an ihrem Dekolleté war der Schönheits-Doc schon am Werk. Und bei ihren Extremveränderungen lässt die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco sich auch von nichts und niemandem etwas einreden: „Ich kann mit meinem Körper tun und lassen, was ich will!“, stellt sie klar.

Wie bei Melody ist auch bei ihr in Sachen Beauty-OPs noch längst keine Ende in Sicht: „Um das Werk sozusagen zu vollenden, werde ich mich demnächst noch einer Brust-OP unterziehen“, erklärt Patricia im Gespräch mit InTouch. Mal sehen, welche Eingriffe bei der Fake-Blondine und Melody sonst noch so anstehen und wer danach die Nase bzw. die Brüste vorne hat …