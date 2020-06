"Adam sucht Eva"-Liebe: Bastian Yotta und Natalia Osada sind ein Paar

Heute Abend heißt es Abschiednehmen von den Nackedeikandidaten der diesjährigen "Adam sucht Eva"-Staffel.

Im großen Finale der RTL-Kuppelshow wählt Promi-Teilnehmer Bastian Yotta TV-Sternchen Natalia Osada als seine persönliche Inseltraumfrau aus - und die Beziehung scheint auch angezogen Bestand zu haben!

Denn wie jetzt berichtet wird, sind der "Raketenmann" und die Blondine seit ihrem nackten Aufeinandertreffen auf der Insel ein Paar!

Gegenüber der Bild bestätigte Natalia Osada freudig:

"Gefunkt hat es allemal. Die Zukunft wird zeigen, was es gibt. Bastian und ich führen sehr unterschiedliche Lebensstile, und wir wollen heraus finden in welche Richtung das für uns beide geht.“

Bereits in den vergangenen Tagen flog die Blondine daher zu ihrem Liebsten nach Los Angeles - dabei hätte Bastian Yotta seine Inseleroberung nach den Dreharbeiten am liebsten gar nicht gehen lassen:

"Es gibt ja im Leben immer den richtigen Zeitpunkt. Ich dachte für uns wäre es besser gewesen, uns direkt nach dem Dreh auf der Insel wiederzusehen und alles fortzusetzen. Aber sie hatte noch Baustellen in Deutschland zu klären“, so der Millionär in der Bild.

Dass Natalia seine "Adam sucht Eva"-Herzdame ist, stand für Bastian Yotta dabei schon früh fest:

"Wir mögen uns. Es war mit ihr eine unglaublich geile Zeit. Ich hatte mich auch von vorne herein für sie entschieden, ohne die anderen Evas zu sehen. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, war für mich schon klar: Das ist sie!“