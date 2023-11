Adele: Alkohol-Rückfall bei der Sängerin!

Doch schon bei einem Konzert im Oktober hatte die Britin ihrem Publikum gestanden, dass das Leben ohne Promille "langweilig" sei – und einem Zuschauer mit Drink in der Hand zugerufen, er möge seinen Whiskey Sour genießen: "Ich bin sehr, sehr neidisch!" Jetzt hat Adele dem Sucht-Druck offenbar nachgegeben … Das ist fast schon tragisch, denn gerade Adele sollte es doch eigentlich besser wissen: Bereits ihr Großvater und Vater litten stark unter der Sucht, beide erkrankten infolge des Alkoholmissbrauchs an Darmkrebs und verstarben schließlich daran. Doch offenbar sind es gerade die Krisenzeiten im Leben, die Adele zur Flasche greifen lassen: So berichtete sie, dass sie auch die Corona-Pandemie nur mit "vier Flaschen am Tag" überstanden hätte – "von Montagmorgen bis Sonntagabend", wie sie in einem Interview mit einem Augenzwinkern verkündete.