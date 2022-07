Adele: Beauty-OP-Debakel! Sie sieht vollkommen anders aus

Innerlich, wie man an theatralischen Talkshow-Auftritten als Drama-Queen sieht, aber vor allem auch äußerlich: Denn gerade wurde die 34-Jährige auf dem Weg zum Dinner mit ihrem Lover Rich Paul (40) in Los Angeles von Fotografen erwischt – und bei diesen Aufnahmen stechen ihre schrecklichen Schlauchboot-Lippen sofort ins Auge! Statt ihres natürlichen Schmollmunds trägt die Musikerin jetzt das XXL-Modell im Gesicht. Ob da jemand direkt vom Beauty-Doc kam? Gut möglich! Denn ein Make-up-Desaster kann nicht der Grund für diese Transformation sein, Adele sitzt fast ungeschminkt im Wagen.

Zudem wirkten ihre Lippen vor Kurzem noch deutlich schmaler – und sind jetzt extrem geschwollen. Als ob sie erst kurz zuvor aufgespritzt wurden – was für ein Beauty-OP-Schock! Offenbar hat sich die Sängerin von ihren Hollywood-Kolleginnen inspirieren lassen und den Gang zum Schönheitschirurgen gewagt. Ein echter Sinneswandel! Denn noch vor ein paar Jahren betonte sie: "Ich werde niemals eine Beauty-OP machen, sondern für immer so aussehen wie jetzt. Findet euch damit ab!" Doch Adeles Einstellung zu Schönheits-Behandlungen ist nicht das Einzige, was sich seither geändert hat. Denn auch in Sachen Body hat sie eine unglaubliche Verwandlung hinter sich, insgesamt 45 Kilo sollen dank Sport und Diät gepurzelt sein, die Sängerin hat sich fast halbiert. Außerdem trägt sie inzwischen ausschließlich Designer-Mode und lebt den L.A.-Lifestyle der High Society. Besonders pikant: Laut Beauty-Doc Dr. Dave E. David soll sie neben den Lippen auch Eingriffe an Nase und Kinn hinter sich haben. Sogar ihre Wangen sehen verändert aus, mögliche Filler-Behandlungen könnten der Grund sein. Adele selbst gibt zu, dass sie sich extrem verändert hat. "Ich weiß, dass ich komplett anders aussehe als früher!", betonte sie bei ihrem "Saturday Night Live"-Auftritt. Fragt sich, wie ihre treuen Fans das so finden – oder ob sie lieber das bodenständige britische Mädchen zurück auf der Bühne hätten …