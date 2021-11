Verschnippelt! Die krassesten Beauty-OP-Fails der Stars

Der King of Op

Niemand ist wohl so berühmt für seine krassen äußerlichen Veränderungen, wie der King of Pop Michael Jackson! Kaum einer ist so weit gegangen, wie er. Sein Leben lang strebte er nach feineren Gesichtszügen und hellerer Haut. Und um sich diesen Wunsch erfüllen zu können, legte sich Michael unzählige Male unters Messer! Für eine schmalere Nase wurde diese so häufig operiert, dass sogar Teile abstarben! Seine Haut ließ der King of Pop bleichen, bis diese komplett weiß wurde. Doch das hatte schwere medizinische Folgen: Seine Haut wurde komplett lichtdurchlässig und bot ihm keinen Lichtschutz mehr!

Seinen eigenen Schönheitsidealen folgen, ist die eine Sache, aber es so weit kommen zu lassen bis man seinen eigenen Körper regelrecht verstümmelt, ist etwas anderes. Traurig, dass Michael sein wahres Ich nie lieben lernen konnte...