Für die 15-fache Grammy-Gewinnerin waren die letzten Jahre eine große Herausforderung. Die Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki, mit dem Adele einen gemeinsamen Sohn hat, kostete sie 2019 jede Menge Kraft. Erstmals spricht die Sängerin in der "Vogue" über das Scheitern ihrer Ehe: "Als ich 30 war, brach mein ganzes Leben auseinander. Es war einfach nicht mehr das Richtige für mich. Ich wollte nicht so enden wie viele andere Leute, die ich kannte. Ich war nicht unglücklich, aber ich wäre noch unglücklicher gewesen, wenn ich mich nicht selbst an erste Stelle gestellt hätte“, offenbart Adele ihre Gefühle. Den Scham über das Ehe-Aus hat sie heute hinter sich gelassen. Nicht zuletzt die neue Liebe zu Sportagent Rich Paul ist ein Lichtblick im Leben von Adele. "Er ist großartig. Er ist so verdammt witzig. Er ist so klug“, schwärmt die 33-Jährige über den neuen Mann an ihrer Seite. Stärker, strahlender und schlanker denn je, greift Adele nun zum zweiten Mal an...