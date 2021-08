Adeline Norberg: Heimliche Hochzeit! Michael Wendler packt aus

Hat Adeline heimlich geheiratet?

Aber von Anfang an: Der Insolvenzverwalter verrät in dem Bericht, dass Claudia und Michael ihm immer noch keinen Nachweis über ihre Scheidung haben zukommen lassen. Das wirft natürlich die Frage auf, ob sie wirklich geschieden sind und ob sie vielleicht versuchen, durch irgendwelche Tricks Geld vor dem Insolvenzverwalter zu retten!

In dem Insolvenzbericht steht außerdem geschrieben, dass der Wendler seinen Prozesstermin am 21. Juni 2021 um ausstehende GEMA-Tantiemen vor dem Kammergericht Berlin abgesagt hat. Seine Begründung: Tochter Adeline soll am 22. Juni in den USA geheiratet haben! Deshalb könne sie nicht als Zeugin vor Gericht erscheinen. Auch Mama Claudia Norberg habe deshalb keine Zeit für den Gerichtstermin gehabt. Hat Adeline etwa heimlich geheiratet? Ihre Hochzeitsabsicht hat sie sogar mit einer Unterschrift bestätigt. Doch der Insolvenzverwalter hat "erhebliche Zweifel" an dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage...