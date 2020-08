Adeline Norberg: Knallharte Ansage! Ihr Entschluss steht fest

Wenn Adeline Norberg sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie es auch durch. So plant die Tochter von Michael Wendler beispielsweise, nach ihrem Abschluss in eine Großstadt zu ziehen. Die 18-Jährige will ihr Leben in vollen Zügen genießen und schauen, was die Welt zu bieten hat. Bis es so weit ist, muss Adi allerdings weiterhin in die High School gehen. Doch das gestaltet sich derzeit schwieriger als gedacht...