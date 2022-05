Ademola Okulaja: Die Sport-Ikone ist tot

Sein Tod löste in der Sportwelt große Bestürzung aus. "Ademola war ein ebenso großartiger Spieler wie Mensch. Ich persönlich habe eine tollen Basketballfreund verloren und werde ihn sehr vermissen! Wir werden uns immer gerne an den kämpfenden und nie aufgebenden Ademola erinnern, der immer alles auf dem Feld gelassen hat. Möge er in Frieden ruhen", sagte der DBB-Präsident Ingo Weiss. "Ademola Okulaja hat alles Gute an unserem Sport als echter Wettkämpfer auf dem Feld und als noch besserer Gentleman außerhalb davon verkörpert - und wir könnten nicht trauriger sein, zu hören, dass er von uns gegangen ist", so auch Jordi Bartomeu, der Chef der Euroleague.

