Klara Höfels: Die Schauspielerin ist tot

Bevor Klara Höfels zum Fernsehen kam, wirkte sie im Theater mit. Über viele Jahre war sie im Schlosstheater Celle und im Stadttheater Kiel auf den Bühnen zu stehen - trotz ihrer Fernsehkarriere ist sie dem Theater immer treu geblieben. Auch auf Bühnen in Frankfurt, München und Stuttgart wirkte sie mit. Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Kinofilmen wirkte sie mit - so beispielsweise "Toni Erdmann" oder der Sebastian-Fitzek-Verfilmung "Abgeschnitten". Sie war die Mutter der Ex-Tatort-Kommissarin Alwara Höfels.

