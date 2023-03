"Aktenzeichen XY ungelöst": 34 Jahre alter Mordfall wird neu aufgerollt

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" helfen seit mittlerweile 55 Jahren Zuschauer echten Kommissaren beim Aufklären Tausender Fälle. In der nächsten Sendung, die diesen Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF laufen wird, rollen die "Cold Case"-Ermittler der Kripo einen Mordfall noch einmal neu auf, in der Hoffnung, diesen endlich aufklären zu können.

Bei dem Fall handelt es sich um den Mord an Gitta Schnieder, die am 10. April 1989 im Lohberger Forst bei Holm-Seppensen durch einen Stich in den Hals getötet wurde. Bis heute gilt der Fall als ungelöst. Durch "Aktenzeichen XY" erhoffen sich die Ermittler der Polizeidirektion Lüneburg neue Zeugenhinweise, die vielleicht zur Identifikation des unbekannten Täters führen.