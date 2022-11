Tragischer Tod! Diese beliebten Kinderstars sind bereits verstorben

Verstorbene Kinderstars: Brittany Murphy

Mit kleineren Nebenrollen begann die Schauspielkarriere von Brittany Murphy. Doch durch ihren Auftritt im Film-Klassiker "Clueless - was sonst!" erlangte sie die Aufmerksamkeit des breiten Publikums. In den darauffolgenden Jahren nahm die Karriere der US-Amerikanerin gewaltig an Fahrt auf, was ihr Rollen an der Seite von Reese Witherspoon, Ashton Kutscher und Michael Douglas einheimste. Ein tragisches Ende nahm ihr Leben dennoch. Am 20. Dezember 2009 fand man den ehemaligen Jugendstar leblos in ihrem Zuhause - Brittany Murphy verstarb an Herzversagen und an einer unerkannten Lungenentzündung.