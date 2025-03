"Aktenzeichen XY ... Cold Cases": Mord 42 Jahre ungeklärt! Kann der Täter endlich gefunden werden?

"Wir müssen davon ausgehen, dass Sabine im Grunde genommen zur falschen männlichen Person ins Auto eingestiegen ist", erklärt der Kriminalhauptkommissar Manuel Köhler vom Arbeitsbereich Cold Case in Ulm. In den 80er Jahren gab es häufiger Fälle von vergewaltigten Tramperinnen, so Köhler.

40 Jahre lang tappte die Polizei im Dunklen, bevor sie 2023 eine Aktion startete, um die Menschen auf den ungelösten Mordfall aufmerksam zu machen. Die Ermittler hängten Plakate in der Gegend auf, in der Sabine verschwand, in der Hoffnung, noch mehr Menschen zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass es noch viele Personen gibt, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben", sagte Köhler.

Doch auch diese Aktion war vergeblich: Noch immer konnte Sabines Mörder nicht gefasst werden. Deshalb hoffen die Ermittler nun auf die Unterstützung der "Aktenzeichen XY"-Zuschauer:innen.