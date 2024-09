"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Mord an einer 17-Jährigen! Kann ihr Mörder endlich gefasst werden?

Am 28. März 1979 wurde Claudia Wilbert das letzte Mal lebend gesehen. Zwei Tage später wurde sie tot an einem Wanderparkplatz aufgefunden. Offenbar soll die 17-Jährige im Stadtpark von Rheinbach gewesen sein, als sie verschwand. Wie Zeugen berichteten, wurde sie gegen 22.10 Uhr von einem jungen Mann in einem hellen Auto angesprochen, in das sie dann auch einstieg. Zwei Tage war Claudia verschwunden, bis Spaziergänger die Leiche in Bad Münstereifel-Scheuren fanden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter auf der Suche nach einem Opfer war, da er kurz bevor er mit Claudia wegfuhr, eine ihrer Mitschülerinnen belästigt haben soll. Er sei mehrmals an ihr vorbeigefahren und habe sie bis zur Haustür verfolgt, wie das Mädchen damals berichtete.