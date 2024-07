"Aktenzeichen XY... Vermisst": Seit 25 Jahren vermisst! Jetzt geht die Polizei an die Öffentlichkeit

Jetzt will der Gifhorner Kriminalhauptkommissar Frank Bauerfeld den Fall mithilfe der ZDF-Sendung noch einmal neu aufrollen. Für jeden Hinweis soll es eine Belohnung geben: "Die 3.000 Euro Belohnung soll ein Anreiz für Zeugen darstellen, die die Gesuchte kennen, sich bei uns zu melden. Wenn Roswitha Hedt noch leben sollte, es geht ihr gut, wäre ja alles okay", so der Kommissar.

Neben der vermissten Roswitha, behandelt die heutige Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Vermisst" noch drei weitere Vermisstenfälle. Zu sehen ist die Sendung am 17. Juli um 20.15 Uhr im ZDF und nach der Ausstrahlung ebenfalls in der ZDFmediathek.