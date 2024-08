"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Vergewaltigung in Hamburg! Führte er ein Doppelleben?

Es war Ende Mai 2022, kurz nach 23.00 Uhr. Die Frau hatte in Hamburg-Wilhelmsburg geparkt und auf eine Freundin gewartet. Doch plötzlich stieg ein fremder Mann in ihr Auto. Der Täter, der auf ungefähr 30 geschätzt wird, habe sie geschlagen und bedroht, wie es damals in einer Mitteilung der Polizei hieß. Er zwang die zweifache Mutter auf einen anderen Parkplatz zu fahren, wo er sie dann vergewaltigte. Er verletzte sie zudem an Kopf und Oberkörper. Anschließend flüchtete der Mann.

Offenbar soll der Täter eher unsicher gewirkt haben und sich sogar während der Tat entschuldigt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ein Doppelleben führt. Eventuell ist der Täter Lastwagenfahrer, da sowohl Autobahn als auch ein Rastplatz in der Nähe des Tatorts liegen. Zeugenangaben deuten daraufhin, dass er nach seiner Tat mit einem Fahrrad weggefahren ist.