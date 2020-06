Alan Rickman: Für diese Rollen haben wir ihn geliebt

Doch für keine Rolle wurde er mehr geliebt, als für seine legendäre Rolle als fieser Professor Snape. Bis kurz vorm Ende war nicht klar, zu welcher Seite Snape gehörte. Nicht umsonst wirft der Charakter, dem Alan Rickman so viel Leben einhauchte noch heute viele Fragen auf, die Autorin J.K. Rowling immer wieder gerne beantwortet. So haben wir nachträglich zum Beispiel erfahren, dass Snape nach alten Schuhen und Bitterkeit roch, und dass fast all sein Handeln von seiner Liebe zu Harry Potters verstorbener Mutter Lily motiviert wurde. Beinahe hatte er die Rolle nicht bekommen. Denn obwohl J.K. Rowling von Anfang an ihn wollte, konnte Warner Bros. sich durchsetzen Tim Roth den Job zu geben. Der sagte jedoch kurzfristig für das Remake von "Planet der Affen" ab - zum Glück.