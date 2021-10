Alec Baldwin: Er hat eine Kamerafrau erschossen! Todesdrama am Filmset

Todesdrama am Set

In einem Statement heißt es, dass die Polizei im US-Bundesstaat New Mexiko am Donnerstag zu einer Ranch gefahren ist, weil dort eine Schießerei gemeldet wurde. Dort konnte festgestellt werden, dass Alec eine Requisitenwaffe abgefeuert hatte. Diese zündete fehl und traf die Kamerafrau Halyna Hutchins.

Die junge Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Leider kam jede Hilfe zu spät. "Dort wurde sie vom medizinischen Personal für tot erklärt. Die Ermittlungen sind weiterhin offen und aktiv. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall wurde noch keine Anklage erhoben. Zeugen werden weiterhin von den Ermittlern befragt", heißt es in dem Statement, das unter anderem "The Guardian" vorliegt.

Als wäre die ganze Sache noch nicht furchtbar genug, wurde auch ein weiteres Mitglied der Crew von einer Kugel getroffen. Der 48-jährige Regisseur Joel Souza wurde sofort mit einem Krankenwagen in das nächste Krankenhaus gebracht und wird dort derzeit wegen seiner Verletzungen behandelt.