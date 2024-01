Alec Musser: Der "Kindsköpfe"-Star ist tot!

Alec machte sich vor allem als Model und Schauspieler einen Namen. Im Laufe seiner Karriere zierte er mehrmals das Cover des Männermagazins "Mens Health". Zwischen 2005 und 2007 war Alec als Del Henry in Seifenoper "All My Children" zu sehen. Die Rolle konnte er durch seinen Sieg der Reality-TV-Show "I Wanna Be a Soap Star" gewinnen. 2012 folgte eine Rolle in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" und 2010 in der Komödie "Kindsköpfe". Zuletzt war Alec nicht mehr in der Filmbranche aktiv. Stattdessen ließ er seine Instagram-Follower an seiner Sport-Leidenschaft teilhaben.