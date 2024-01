Alec Musser: Erschossen! Die Todesursache steht fest

Alec wurde durch seine Rolle in der Seifenoper "All My Children" bekannt. Es folgten Auftritte in "Desperate Housewives" und "Kindsköpfe". Kollege Adam Sandler (57) meldete sich nach seinem Tod bereits mit einem rührenden Statement zu Wort. "Ich habe diesen Typen geliebt. Ich kann nicht glauben, dass er gegangen ist. So ein wundervoller, lustiger und guter Mann."