Aleks Petrovic: ER tritt wieder bei "Fame Fighting" an!

Im November des vergangenen Jahres stieg der ehemalige Sommerhaus-der-Stars-Kandidat bereits mit dem TV-Star Diogo Sangre (29) in der Gewichtsklasse "Super Heavyweight" in den Ring, doch der Kampf war schnell beendet. Nach einem fiesen rechten Haken von Diogo und einem blutenden Aleks wird der Kampf abgepfiffen, jedoch nicht ohne Protest von Aleks. An dem Ergebnis ändert sich nichts, Diogo wird über die Lautsprecherboxen als Sieger verkündet.