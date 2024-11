Aleksandar Petrovic & Vanessa Nwattu: Verlobt! So heftig sind die Reaktionen auf seinen Antrag

"She said ... YES!" Mit diesem Satz macht Aleksander Petrovic (33) die süße News öffentlich! Er hat seiner Liebsten Vanessa Nwattu (24) einen Antrag gemacht und die hat unter Tränen Ja gesagt.

Aleks hat Vanessa unter dem Vorwand eines Shootings zu einem Hotel gelockt - und natürlich wurde der Antrag mit Kamera begleitet. Vanessa strahlt darauf in einem wunderschönen, goldenen Kleid und Aleks ist die Nervosität deutlich anzumerken!