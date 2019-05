Alessandra Meyer-Wölden: Baby Nr. 6?

Reddit this

Sie ist eine Vollblutmama - durch und durch. Für gibt es nichts wichtigeres als ihre Kinder. Doch bekommen die jetzt noch ein Geschwisterchen?

Alessandra Meyer-Wölden: Mager-Schock! Ihre Fans machen sich große Sorgen

Alessandra Meyer-Wölden: Noch ein Baby?

Alessandra Meyer-Wölden genießt das Leben mit ihrer Familie in den USA. Mit ihrem Ex hat die Designerin drei gemeinsame Kids - eine Tochter und Zwillingsjungs. Mit ihren neuen Partner hat sie vor zwei Jahren wieder Zwillinge bekommen. Bei der vollen Bude wird es bei der 36-Jährigen nicht langweilig!

Die Familienplanung ist aber offenbar trotzdem noch nicht so ganz abgeschlossen. Denn wenn es nach Alessandra Meyer-Wölden geht, würde sie sich tatsächlich noch eine Tochter wünschen.

Alessandra Meyer Wölden wünscht sich eine Tochter

Bei einer Fragerunde in ihren -Stories lässt die Blondine die Bombe platzen. Die Fans wollen wissen, ob es noch mehr Nachwuchs geben wird. Sandys Antwort: "Wisst ihr, dass das von allen Fragen die meist gestellte Frage ist, ob ich mir noch mehr Kinder wünsche? Ich würde sehr, sehr gerne sagen, dass meine Kinderplanung abgeschlossen ist, aber hätte ich die Garantie, dass es nur noch ein Kind ist und ein Mädchen, dann vielleicht!"

Vielleict versucht es die Ex von also noch einmal und hält bald schon Baby Nr. 6 in den Armen...