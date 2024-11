Alessandra Meyer-Wölden: Ist DAS der wahre Trennungsgrund?

Das kam plötzlich und doch ziemlich unerwartet: Auf Instagram verkündete Sandy, dass Alexander Müller mit ihr Schluss gemacht hat. "Normalerweise würde ich so etwas nicht posten – und dafür braucht es definitiv Mut", schreibt sie. "Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt, und auch wenn es mir schwer fällt, versuche ich, dafür Verständnis aufzubringen. Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich behaupten würde, das es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht solange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte." Was letztendlich zur Trennung geführt hat, verrät sie nicht.

Doch der Grund dürfte auf der Hand liegen: Vom ersten Tag an führten die beiden praktisch eine Beziehung zu dritt. Sandys Ex Oliver Pocher begleitete sie sogar in den Urlaub! Dabei wäre die Situation auch ohne den allgegenwärtigen Comedian schon kompliziert genug gewesen: Sandy brachte fünf Kinder mit in die Beziehung, der Tech-Unternehmer drei. Nicht gerade ein einfacher Start in ein gemeinsames Leben. Trotz der bitteren Enttäuschung versucht Sandy positiv zu bleiben. "Wie ich kürzlich schrieb: Liebe ist etwas, das man in sich findet und nicht in anderen." Ob Olli jetzt die Gelegenheit beim Schopfe packt und seiner Ex den Hof macht? Wir sind gespannt …

