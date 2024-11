Sandy Meyer-Wölden: Liebes-Aus nach fünf Monaten!

Der Schmerz sitzt offenbar tief. Doch Sandy blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: "Wie ich kürzlich schrieb: Liebe ist etwas, das man in sich findet und nicht in anderen. Dieser Prozess ist nicht immer einfach, doch ich nehme mir fest vor, solche Ereignisse als Chancen zu sehen. Denn die Wahrheit ist: Egal wie viel Chaos im Außen herrscht, wahre Klarheit und Erfüllung finden wir nur in unserem Inneren."

In den Kommentaren wünscht ihr Pietro Lombardi (32) "viel Kraft" und ihr Ex-Mann Oliver Pocher begrüßt sie "zurück im Single Club".