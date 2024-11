Alessandra Meyer-Wölden: So schrecklich war der "Traumschiff"-Dreh wirklich für sie

Haben Sie privat schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?

Nein, diese Art zu reisen ist überhaupt nicht meine. Als ich gehört habe, dass wir fünf Tage am Stück auf See verbringen würden, hatte ich Angst, seekrank zu werden. Keine 24 Stunden später hatte es mich dann komplett erwischt! Ich bekomme schnell Platzangst. Der Gedanke, fünf Tage das Schiff nicht verlassen zu können, hat mich regelrecht panisch gemacht. Zum Glück wurde ich von den Ärzten an Bord gut betreut und bekam eine Spritze.

Wo finden Sie in Ihrem Alltag als fünffache Mutter Zeit für sich?

Egal, wann ich schlafen gehe, ich stehe immer eine bis anderthalb Stunden vor den Kindern auf. Diese Zeit ist die ruhigste des Tages. Teilweise gehe ich sehr früh am Abend zu Bett, weil ich auch früh wieder raus muss. Ich starte jeden Tag mit einer Meditation. Dabei höre ich ganz genau in mich hinein. Manchmal mache ich Yoga oder ich gehe joggen. Ich muss fertig sein, bis die Kinder aufstehen, um sie bereit zu machen für ihren Tag.

Wer hilft Ihnen?

Ich hatte lange Zeit meine Mutter an meiner Seite, die mich im Alltag unterstützt hat. Je nachdem, wie wir in Projekte eingebunden sind, müssen wir uns Hilfe dazuholen. Es geht einfach nicht anders. Es gibt immer etwas zu tun: Die Wäsche muss gemacht werden, die Schuluniformen gebügelt, parallel wird gekocht und irgendwer braucht Hilfe bei den Hausaufgaben. Da stoße auch ich teilweise an meine Grenzen. Ich musste lernen, Hilfe von außen anzunehmen.

Klingt nach Kontrollfreak …

Ich war lange Zeit ein Kontrollfreak (lacht). Ich musste lernen abzugeben. Es ist okay, wenn die Kinder auch mal allein beim Papa sind, weil er das gut hinkriegt mit ihnen. Heute kann ich auch mal loslassen.