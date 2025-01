Alessia Herren: TV-Aus nach dem Dschungelcamp!

Papa Willi Herren hat es vorgemacht! Er war vor seinem Tod 2021 ein beliebter und gerngesehener Reality-TV-Star. Und seine Tochter Alessia Herren (23) ist in seine Fußstapfen getreten! Ob "Big Brother", "Sommerhaus der Stars" oder aktuell das Dschungelcamp – Alessia tingelt gerade von einer Show in die Nächste. Doch das könnte nun vorbei sein!

Alessia Herren will bei Aldi arbeiten

In einem Gespräch mit Mitcamper Jörg Dahlmann (66) spricht Alessia jetzt über ihre Zukunft. Und die soll anders werden, als viele erwarten würden! "Nach dem Dschungelcamp möchte ich eventuell bei in einem Supermarkt arbeiten, wenn es klappt", so die 23-Jährige.

Schon vor dem Einzug hat sie im Gespräch mit RTL verraten: "Mein Wunsch ist es, sobald meine Tochter in den Kindergarten geht, dass ich auf jeden Fall eine Ausbildung mache. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber beim Aldi, denn Aldi ist ein echt guter Arbeitgeber." Sie hat sich sogar schon beworben! "Aber es haben ein Paar Dokumente gefehlt", gesteht die Tochter von Willi Herren. Seit sie Mama ist, weiß sie, wie wichtig es ist Geld zu verdienen.

Alessia will also an die Kasse? Töchterchen Anisa-Amalia wird diesen Sommer zwei Jahre alt – ob sie dann bald in den Kindergarten geht? Gut möglich – auch, dass wir Mama Alessia dann an der Kasse sehen! Ob sie dann ihre TV-Karriere an den Nagel hängt? Viel Zeit dafür hätte sie dann jedenfalls nicht mehr. Wie ihre Fans das wohl finden würden?

