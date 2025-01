Alessia Herren im "Sommerhaus" 2024

Kiosk-Flirt! So lernte sie den Vater ihres Babys kennen

Jetzt wagt die Tochter von Willi Herren das gleiche Abenteuer, wie ihr verstorbener Vater vor ihr – sie zieht mit ihrem Ehemann Can ins "Sommerhaus der Stars". 2024 wollen sie sich den Sieg in Bocholt holen! Doch wer ist der Vater von Alessias Baby eigentlich? So hat sie ihren Can kennengelernt.