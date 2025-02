Lilly Becker: Sie macht Schluss! "Nie wieder Reality"

Die Ex von Boris Becker (57) stellt sofort unmissverständlich klar: "Nie wieder Reality!" 24/7 unter Beobachtung zu sehen, überall Kameras zu haben – das sei absolut nichts für sie. Das Dschungelcamp war ihre erste Erfahrung in dem Bereich – und gleichzeitig auch die letzte, betonte sie.

Sie kehrt nun lieber zurück in ihr Leben fernab der Reality-Kameras. Ob man sie allerdings in anderen Formaten zu sehen bekommt, ließ sie offen. Irgendeine Nische fernab von Krabbeltieren und Dauerüberwachung wird sich im TV bestimmt auch für Lilly finden lassen. Es gibt schließlich so einige spannende Formate im Fernsehen...

Das große Wiedersehen nach dem Finale vom Dschungelcamp zeigt RTL am 10. Februar um 20.15 Uhr im Free-TV. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Show auch im Livestream auf RTL+ zu sehen. Dort stehen auch alle vergangenen Staffeln des Dschungelcamps zum Streamen bereit.

Sieben Geheimnisse über Lilly Becker im Video: