Alex Mariah Peter: Neuer Body, neues Lebensgefühl

Auf aktuellen Instagram-Bildern zeigt Alex sich jetzt mit sexy Rundungen, stellt klar: "Ich wiege halt 95 Kilo. Ich habe in einem Jahr 40 Kilo zugenommen." Sie wirkt glücklich, sieht super aus. Toll! Aber auch verwirrend, denn: Vor knapp einem Monat verriet Alex, dass sie sich nach einer radikalen Gewichtsabnahme einem Eingriff unterzogen hätte, schrieb auf Instagram: "Ich hatte eine Body Feminization / Body Contouring Surgery", also eine OP für eine weiblichere Silhouette – und präsentierte dazu ein Foto von sich mit knackigem Sixpack! Ja, was denn nun, liebe Alex, Waschbrett oder weibliche Kurven? Schwer zu sagen … Aber vielleicht ist die Antwort ja auch gar nicht so wichtig. Hauptsache, rundum happy!