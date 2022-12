Nathalie Volk: Seitenhieb gegen "Hell's Angles"-Ex Timur

In Instagram postete Nathalie Volk nun eine vielsagende Story, in der sie auf ihre Vergangenheit anspielt. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus der Kinderserie "SpongeBob Schwammkopf" in dem die Figuren SpongeBob, Mrs. Puff und Patrick Star in einem Gefängnis miteinander sprechen. Mrs. Puff sagt: "Mir gefällt es hier, hier sind meine besten Freunde." Wonach sie sich umdreht und auf gefährlich aussehende Fische in Haftuniform mit großen Muskeln zeigt. Den Clip kommentiert Nathalie mit den Worten: "Ich – vor zwei Jahren".

Wenn sie da mal nicht auf ihre Zeit mit ihrem "Hell's Angles"-Ex Timur A. und seinen Freunden anspielt. Diese war, wie Nathalie in der Vergangenheit bereits verriet, geprägt durch Unterdrückung. Die GNTM-Beauty durfte nicht einmal mit ihrer Familie kommunizierten, wie sie gegenüber "Gala" berichtete: "Wir hatten ein Jahr lang keinen Kontakt, da ich bei den Hells Angels gewohnt habe und ja, das war auch nicht so schön". Da scheint sich Nathalie wohl in dem SpongeBob-Clip wiedererkannt zu haben...

