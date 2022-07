Alex Zapata: Der Ballermann-Star ist tot

In dem Video macht die Familie von Alex Zapata die traurigen Neuigkeiten bekannt. Der Ballermann-Star, der zumeist in der bekannten Bar Krümels Stadl für Stimmung sorgte, sei den Angaben seiner Liebsten nach "friedlich eingeschlafen". Zu den genauen Hintergründen der Todesursache äußerten sie sich jedoch nicht. Seine Ehefrau fand dennoch emotionale Worte und verriet, ihr Mann wurde "Mitten aus dem Leben gerissen. Und dann die ganzen Wochen an Maschinen gehangen".

Der Musiker hinterlässt nicht nur seine Partnerin, sondern auch 4 Kinder. Bis zuletzt soll er jedoch sehr glücklich gewesen sein, wie seine Liebsten in dem Video mit einem Zitat des Mallorca-Sängers klarmachen: "Wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch", habe Alex laut seiner Frau wohl immer gesagt.

