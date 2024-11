Alexander Hold: So verlief seine Prostata-Operation!

Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" spricht Alexander jetzt über die Operation, die sein Leben retten sollte. "Sie war nervenerhaltend", offenbart der TV-Star. "Obwohl das Karzinom nah an die benachbarten Nerven herangewachsen war. Die Prostata wurde entfernt. Alles ging gut." Die Fans können also aufatmen.

In der schweren Zeit war seine Ehefrau Pia sein Fels in der Brandung. "Als es mir psychisch und nach der Operation auch körperlich nicht so gut ging, hat mich meine Frau immer aufgerichtet und unterstützt."