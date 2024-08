Alexander Klaws: Baby Nummer 3 ist da!

"Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren 'wilden Klaws Haufen' komplett macht!", verkündet der Sänger jetzt auf Instagram. Alexander spielt aktuell die Rolle des Winnteou bei den Karl May-Spielen im Freilichttheater am Kalkberg. Seine Familie wohnt aber in Hamburg. Konnte er überhaupt bei der Geburt dabei sein? "Ich versuche gar nicht erst, all die Emotionen der letzten Tage und Wochen zu umschreiben – aber so viel kann ich sagen, NEIN ich stand nicht im 'WINNETOU'-Kostüm im Kreissaal", erzählt der Musical-Star. "JA, ich war bei der Geburt dabei, weil Lion sich an die ersten Papa-Sohn-Gespräche im Bauch gehalten hat und an einem spielfreien Tag zur Welt kam."