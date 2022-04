Alexander Klaws: Nach 19 Jahren ist sein Glück endlich perfekt

Ein sympathischer, gut aussehender Junge mit einer tollen Stimme: So eroberte Alexander Klaws (damals 19) die Herzen des Publikums und vor allem der jungen weiblichen Fans. 2003 sorgte die erste Staffel der Musik-Castingshow auf RTL für Schlagzeilen, vor allem um Paradiesvogel Daniel Küblböck († 33). Doch im Finale konnte sich Alex gegen Juliette Schoppmann (42) durchsetzen und ging damit als erster "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner in die Pop-Geschichte ein. Und er nutzte die Chance: Alex’ ersten Hit "Take Me Tonight" können wir heute noch mitträllern. Klaws machte Karriere als Musical-Darsteller und feierte u. a. als Tarzan Erfolge. Auch privat läuft es rund: 2019 heiratete er Musical-Darstellerin Nadja Scheiwiller und hat mit ihr zwei Söhne. Eine echte Traumkarriere!