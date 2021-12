Alexander Klaws: Ehe-Therapie! So schlimm steht es wirklich mit seiner Frau

Doch mittlerweile ist alles anders: Alexander Klaws und seine Frau stecken in einer handfesten Ehe-Krise! Nun hat der ehemalige DSDS-Gewinner sogar verraten, dass sie zur Therapie gehen. "Es kommen Hürden auf einen zu, von denen man gedacht hat, 'Komm, die nehmen wir mit links', aber plötzlich geht das doch nicht alles so mit links", sagt der Musical-Darsteller in einem Interview mit RTL.