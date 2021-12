Chris Broy & Eva Benetatou: Jetzt kommt alles raus

Chris packt aus

In seiner Instagram-Story verrät Chris, dass ihn mittlerweile tausende Nachrichten von Fans erreicht haben. Um ihre Fragen zu beantworten, meldet er sich mit einem Video an sie und erklärt: "Ja, ich habe ihn kennengelernt und hey, ich habe den beiden alles Gute gewünscht. Wünsche den beiden immer noch alles Gute. Für mich geht es da primär einfach nur um das Kind und da ist alles gut." Weitere Details über Evas Liebesleben möchte er verständlicherweise nicht verraten.

Dafür äußert er sich zu Evas Entschluss, das Gesicht des gemeinsamen Sohnes nun doch der Öffentlichkeit zu präsentieren. "Ich werde mein Wort nicht brechen bezüglich der Öffentlichkeit von Baby George. Ich werde niemanden in die Öffentlichkeit ziehen, der noch nicht selber darüber entscheiden kann. Aber das ist etwas, was ich für mich entschieden habe und das wird auch weiterhin so sein", versichert Chris. Von dieser Sichtweise lässt seine Ex sich jedoch nicht überzeugen. "Die Situation ist halt so, dass ich meine Meinung äußern oder auch appellieren kann, aber leider niemanden zwingen. Für mich selber habe ich entschieden und werde alles weiter für den Schutz von Baby George tun."