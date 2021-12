Alexander Klaws: Ehe-Krise! Riesen Zoff vor seinem Outing

Für Alexander Klaws sah es 2019 noch so rosig aus. Er sollte den Winnetou auf der Bühne des Kalkbergs verkörpern und damit einen großen neuen Karriere-Schritt antreten. Dann kam Corona und nahm ihm abrupt diese große Chance. Der Musical-Darsteller litt stark unter dem Show-Aus und berichtet: "Mir ging es schlecht, ich stand 20 Jahre lang ununterbrochen auf der Bühne, plötzlich brach alles weg. Ich habe manche Nacht nicht geschlafen". Die Situation belastete Alexander Klaws jedoch nicht nur psychisch, auch finanziell fiel damit sein größter Einkommensast weg. Dazu fand er nun klare Worte: "Ich habe zwar keine Geldsorgen, aber ich habe fast eine Million Euro Verlust gemacht, weil Verträge nicht zustande gekommen sind." Ein herber Schlag für den diesjährigen "The Masked Singer"-Gewinner.

All die Frustration und die Ungewissheit sorgten dazu auch noch für Konflikte mit seiner Frau Nadja. Das Paar fiel in eine tiefe Ehe-Krise, wie Alexander Klaws nun offen zugab. Trotz der Geburt ihres zweiten Kindes, konnten die beiden nicht immer an einem Strang ziehen. So verrät er nun, wie hart die Zeit, vor allem auch zu "The Masked Singer"-Zeiten für seine Ehe war: