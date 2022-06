Alexander Klaws & Ehefrau Nadja: Jetzt kommt alles ans Licht

"Wir hatten in den letzten Jahren nicht nur Stress, wir hatten auch schöne Zeiten, haben uns aber trotzdem einen Therapeuten genommen. Das Leben ist einfach kein Zuckerschlecken. Man probt ja für nichts, man lebt von morgens bis abends Situationen aus. Gerade wenn man eine Familie gegründet hat mit zwei Kindern, die einen fordern, dann hat man auch irgendwann eine kurze Zündschnur", offenbart Alexander nun bei der "NDR"-Talkshow "DAS!". Ebenfalls ergänzt er: "Das Leben bietet auch Herausforderungen, wo man sich immer fragt, warum denkt der Mensch eigentlich, dass er irgendwie alles immer auf Anhieb leisten kann oder lösen kann?" Wow! Ehrliche Worte, die man von Alexander so gar nicht erwartet hätte. Den Glauben an die großen Gefühle hat der Sänger jedoch nie verloren! Ganz im Gegenteil sogar! So ist er der Überzeugung: "Ich glaube und hoffe einfach, dass wir da einfach ein Beispiel für viele, viele Leute sein können, dass man auch die Probleme mal angehen kann."