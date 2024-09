Alexandru Ionel: Harte Worte nach der Zwillings-Geburt! "Es war alles andere als einfach"

Doch neben der süßen Verkündung mit dem Fazit: "Wir könnten nicht glücklicher sein! Jetzt beginnt eine neue Reise für uns als Familie", findet Alexandru nach der Geburt auch ernstere Worte.

In seiner Story ließ der "Let's Dance"-Profitänzer durchsickern, wie hart die Entbindung wirklich war und schreibt ehrlich: "Es war alles andere als einfach, das Ganze durchzuziehen." Doch das Paar hat wieder einmal bewiesen: gemeinsam ist es stark! "Zusammen haben wir immer ein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Viele Stunden haben wir gekämpft", betont Alexandru und dankt im gleichen Zuge dem Team des Hamburger Krankenhauses, das sie dabei unterstützt hat.

Wie ausgelaugt, aber glücklich beide am Ende waren, spiegelt sich auch in den Worten unter dem Post auf Instagram wider. "In den Slides seht ihr direkte Bilder aus dem Kreißsaal – der glückliche und total kaputte Papa mit unserem Jungen und ich, super erschöpft, aber überglücklich mit unserer Tochter. Dieser Moment bedeutet uns so viel und das heißt schon nicht mehr - 'Wir sind bald zu fünft', sondern 'wir sind zu fünft'", erklärt Patricija unter der Bilderreihe. Dann bleibt nur der Familie nach diesen Strapazen eine schöne erste Kennenlernzeit mit ihrem neusten Familienzuwachs zu wünschen.

