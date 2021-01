Alexi Laiho: Rockstar stirbt mit nur 41 Jahren

Trauriger Abschied von Alexi

"Mit schwerem Herzen und großer Trauer müssen wir den Tod von Alexi Laiho verkünden. Wir sind absolut am Boden zerstört und unsere Herzen sind gebrochen wegen des plötzlichen Verlustes unseres lieben Freundes und Bandmitglieds", heißt es in dem Statement. Eigentlich war Alexi der Gitarrist von "Children of Bodom", gründete mit seinen neuen Kollegen allerdings eine Spin-off-Band.