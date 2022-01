Ali Mitgutsch: Der "Wimmelbuch"-Erfinder ist tot

Der Ravensburger Verlag teilte nun rührende Worte nach dem Tod ihres "langjährigen Freundes und Autors": "Frech, witzig, liebevoll – Ali Mitgutschs Sicht auf die Welt, auf den Zauber des Alltäglichen war einzigartig, hat Generationen von Kindern und Erwachsenen begeistert und ihn zum "Vater der Wimmelbücher" gemacht. Der humorvolle und oft entlarvende Blick auf Missgeschicke, Absurditäten und das Komische in Alltag und Beziehungen floss in seine "sich selbst erzählenden Geschichtenbücher" ein, wie er seine Wimmelwelten bezeichnete." Damit bleibt der beliebte Illustrator unvergessen, denn mit seinen Werken hat er sich selbst ein ehrwürdiges Denkmal geschaffen und wird für immer in den Herzen seiner Fans weiterleben. Rest in Peace Ali Mitgutschs!

Auch 2021 mussten wir uns bereits von einigen Prominenten verabschieden. Mehr dazu erfährst du im Video: