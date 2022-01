Bob Saget: Trauer um "Danny Tanner"! Der "Full House"-Star ist tot

"Fuller House"

Deswegen scheiterte das Olsen-Twins Comeback wirklich

Von dem Moment an, an dem das Comeback von "Full House" in Form einer neuen Netflix-Serie verkündet wurde, stand die Frage im Raum, ob Mary-Kate und Ashley Olsen in irgendeiner Weise daran mitwirken würden. Zwar äußerten sie Begeisterung über "Fuller House" doch zu einer Zusammenarbeit kam es am Ende nicht.