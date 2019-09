Reddit this

Alice Merton: Wer ist der Freund der "The Voice"-Jurorin?

Frischfleisch bei " "! Neben den alten Hasen und , mischen jetzt zwei Neue die Jury auf: Rapper und Sängerin Alice Merton. Letztere ist vor allem durch ihren Mega-Hit "No Roots" bekannt, mit dem sie weltweit die Charts stürmte. Sie durfte sogar in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auftreten. Anfang des Jahres erschien ihr erstes Album "Mint". Bleibt bei so viel Arbeit eigentlich noch Zeit für einen Freund?

Wer ist der Freund von Alice Merton?

Über Alice‘ Privatleben ist bisher nicht viel bekannt. Nur so viel: Die Chartstürmerin ist überzeugter Single. "Dadurch, dass ich aktuell sehr viel unterwegs bin mit meiner Band, habe ich im Moment einfach keine Zeit für eine Beziehung", erklärte sie kürzlich im Interview mit " RP Online". "Und ich will auch jetzt keine. Jetzt will ich einfach Musik machen und Songs schreiben. Meine Musik ist mir sehr, sehr wichtig, sie ist ein Teil von mir."

"The Voice of Germany": Neue Regeln! Jetzt wird es richtig spannend

Alice Merton und Paul Grauwinkel sind ein eingeschweißtes Team

Trotzdem kann sich Alice auf einen Mann immer verlassen: Manager Paul Grauwinkel. Ein dreiviertel Jahr haben sich die beiden sogar eine Einzimmerwohnung geteilt. Über Liebesgerüchte kann Alice allerdings nur lachen. "Wir sind ja kein Paar, aber er ist mein bester Freund. Wir kennen uns von der Popakademie in Mannheim, wo wir im gleichen Semester studiert und unseren Abschluss gemacht haben", verriet sie gegenüber "Welt." Mittlerweile betreiben sie gemeinsam das Label "Paper Plane Records". Bei "The Voice" muss sich Alice jedoch alleine durschlagen. Ob sie sich gegen ihre männlichen Kollegen behaupten kann? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen…

