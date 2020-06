Wow! Was für HAMMER NEWS! Mit dieser Nachricht lässt Yvonne Catterfeld nun alle Fan-Herzen höher schlagen...

Hinter den Kulissen von "The Voice of Germany" brennt offenbar richtig die Luft. Steht die Show vor dem Aus?

The Voice of Germany

Mittlerweile läuft die achte Staffel von "The Voice of Germany". Doch wird es die Letzte sein?

The Voice of Germany

Wird Yvonne Catterfeld der "The Vocie" Alltag zu viel? In einer ehrlichen Beichte spricht Yvonne nun Klartext!

Seit gestern Abend ist es offiziell: Samuel Rösch ist "The Voice of Germany". Doch nach dem großen Finale hagelt es reichlich Kritik...

The Voice of Germany

Fans-Aufregung bei "The Voice Senior"! Im großen Finale der Show glänzten die Coaches mit Abwesenheit!

"The Voice Senior"

Jetzt spricht Sat.1! So erklärt der Sender das viel kritisierte Spar-Finale von "The Voice Senior"!

Nach "The Voice Senior"-Skandal

Privat lässt sich Yvonne Catterfeld normalerweise nicht in die Karten schauen. Doch mit dieser süßen Beichte ließ sie alle Fan-Herzen höher schlagen...

Wo ist nur Yvonne Catterfeld? In letzter Zeit tauchte die Sängerin komplett ab. Jetzt erklärt sie, warum...

Was für ein Skandal! Yvonne Catterfeld ist stinkwütend, denn sie wurde böse betrogen!

Yvonne Catterfeld hat genug von "The Voice of Germany"! Sie wird die Castingshow verlassen.

Yvonne Catterfeld ist happy! Jetzt überraschte die ehemalige "The Voice"-Jurorin mit einem ungewohnten Einblick in ihr Privatleben...

Das ist mal eine Überraschung! Der ehemalige "The Voice"-Finalist Benjamin Dolic vertritt Deutschland dieses Jahr beim "Eurovision Song Contest".

Diese Frau kann einfach alles. Sie ist erfolgreich als Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin. Und auch als Mutter macht 1979 in Erfurt geborene Alleskönnerin eine gute Figur. Aber kein Wunder, schließlich nahm sie bereits mit 15 Jahren Klavier-, Gitarren-, Gesangs-, Ballett- und Tanzunterricht. Nach dem Abitur studierte sie zwei Jahre an der Musikhochschule Leipzig Jazz- und Popularmusik, um dann am Gesangswettbewerb Stimme 2000 teilzunehmen. Der zweite Platz, den sie dort belegte, sicherte ihr einen Plattenvertrag, ein Jahr später ergatterte sie eine Rolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Nach der Serie kam die Kariere

Ende 2004 stieg sie aus der Daily Soap aus, hatte sich aber schon parallel intensiv um ihre musikalische Karriere gekümmert. Aber auch die Rollenangebote flatterten fleißig ins Haus. Yvonne Catterfeld war in diversen Serien und Filmen zu sehen. Sogar in einigen Kinofilmen war sie bereits zu sehen und ist auch als Synchronsprecherin aktiv. 2015 nahm sie an der zweiten Staffel von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert teil, kurz nachdem sie ein weiteres Album veröffentlicht hatte.

Auch ihr Privatleben soll nicht zu kurz kommen

Bis 2007 war sie die Freundin von Wayne Carpendale. Bei Dreharbeiten lernte sie dann Schauspieler Oliver Wnuk kennen, mit dem Yvonne Catterfeld seit 2014 einen Sohn hat.