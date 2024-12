Alicia Costa Pinheiro: Frisch verliebt! Neue Liebe nach "Love Island VIP"

In dem Interview verriet die Influencerin, Tanzlehrerin und Sängerin jetzt, was sie zu ihrem Auszug bewegte. "Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben und jetzt darf ich es auch endlich hier raushauen, was natürlich eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat." Schon seit einigen Wochen gibt es einen neuen Mann an Alicias Seite. Der Musiker Loracio und sie würden sich zwar erst seit "knapp drei Monaten" kennen, allerdings fühle sich alles schon sehr vertraut an: "Es fühlt sich an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen", so Alicia. Damit ist auch klar, was sie meinte, als sie zuvor erklärte: "Die Entscheidung, die Villa selbst zu verlassen, kam von Herzen, da mir schnell klar wurde, dass ich vor Ort keinen passenden Mann für mich finden würde" – richtig, denn der "passende Mann" wartete bereits außerhalb der Show auf sie. Ob es der Mann für die Ewigkeit ist, wird sich zeigen.