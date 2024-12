Sarah-Jane Wollny: Zusammenbruch bei "Temptation Island VIP". Sie will abbrechen!

In der aktuellen Staffel "Temptation Island VIP" testen Sarah-Jane Wollny (26) und ihr Freund Tinush gerade ihre Liebe. Und es läuft mehr schlecht als recht. Besonders Tinush scheint gefallen an einer Verführerin gefunden zu haben - und die lässt nicht locker! Lisa ist stets an der Seite seiner Seite, sie tanzen, flirten und schauen sich immer wieder tief in die Augen. Und genau diese Bilder sind für Sarah-Jane ein Stich ins Herz. Nach dem letzten Lagerfeuer bricht sie in heftiges Schluchzen aus. Sie kann und will nicht mehr.