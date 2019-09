"Alles was zählt"-Star Ania Niedieck: Das Baby ist da!

" "-Star Ania Niedieck ist zum zweiten Mal Mama geworden. Via lässt die 35-Jährige nun die süße Bombe platzen und verkündet ihren Fans die tolle Nachricht!

Sila Sahin: Sie steht zu ihrem Körper!

"Alles was zählt"-Star Ania Niedieck verkündet Baby-News

Erst im April verriet "Alles was zählt"-Star Ania Niedieck, dass sie und ihr Ehemann Chris zum zweiten Mal Eltern werden. Nun hat ihr kleiner Spross das Licht der Welt erblickt. So berichtet die Schauspielerin via "Instagram": "Viel früher als geplant, viel größer als geschätzt... aber genau ins Herz." Dazu postet die frischgebackene Mami einen Schnappschuss, auf dem das Füßchen ihrer frischgeborenen Tochter zu sehen ist. Das so eine Nachricht von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Ania sind aus dem Häuschen

"Ich freue mich so für euch!!! Alles Liebe und eine magische erste Kuschelzeit!! Sende euch einen dicken Knutscher", gratuliert Schauspiel-Kollegin Isabell Horn. Aber auch Anias Fans wünschen der Mami alles Gute: "Herzlichen Glückwunsch. Kinder sind das größte Geschenk. Dir und deiner Familie alles gute für die Zukunft" sowie "Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennenlernzeit", ist unter dem Post zu lesen. Mal sehen, wann uns Ania mit dem nächsten Baby-Bild versorgen wird. Wir freuen uns schon jetzt!

